Bir Gelecek 2022'de 7 bin öğrenciye destek oldu

Birevim tarafından hayata geçirilen Bir Gelecek sosyal sorumluk projesi, 2022 yılı içerisinde dokuz ilde 7 bin öğrenciye ulaştı.

Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Kazım Alpay, yaptığı açıklamada “2022 yılı içerisinde özellikle ilkokul çocuklarımızda tasarruf bilincini geliştirmek ve tasarruf ekonomisi ile onları tanıştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Tasarruflu Karınca hikaye kitabımız ve boyama setlerimizi dokuz ilimizde dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve köylerde öğrenim gören 7 bin öğrenciye dağıttık. Bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık. Öğrencilerimiz bu projemizi çok beğendiğini ifade ettiler. Şu anda diğer illerden de kitapların ve boyama setlerinin ulaştırılması ile alakalı çok ciddi bir talep var. Bu bizi çok sevindiriyor. Tasarruf ekonomisi ile çocuklarımızın genç yaşta tanışmaları onlar için ve ülkemiz için son derece olumlu bir durum. Ayrıca yine bir çok ilimizde çoğu okullarımızda hikaye kitapları desteğinde bulunduk. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanması ile alakalı yaptığımız bu çalışmayı da son derece kıymetli buluyorum. Yine 2022 yılı içerisinde bin 500 öğrencimizin de kışlık bot, mont ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerine hediye ettik. Bu çerçevede iş birliği yaptığımız Çare Derneği’ne ve Çare Derneği Başkanı Mehmet Südlü’ye teşekkür ediyorum. Gittiğimiz ilçelerde bizleri misafir eden sayın kaymakamlarımıza da ve kurum amirlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. ‘Gençler geleceğimizdir’ diyerek hiçbir sorunun çözülmemesinin mümkün olmadığını yıllar içerisinde tecrübe ettik. Bu yüzden biz bugünden çalışmaya başladık. İmkanlarımız ölçüsünde ulaşabildiğimiz kadar çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz Bu çerçevede projeyi destekleyen hayata geçmesine vesile olan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte yaptığımız masa tenisi projesi de çok ciddi bir ilgi ve talep görmüştü, inşallah o projemize de bir vesileyle ilerleyen dönemde devam edeceğiz.

Bir Gelecek ile sadece yurtiçi ile değil yurtdışında da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İşbirliğiyle Uganda’da bir yetimhane ve cami inşaatı yapımına katkı sunduk. Açılışına da bizzat orada bulunarak şahitlik ettik. Türkiye’nin Afrika’daki gücünün gün geçtikçe arttığını ve orada bir kardeşlik hukukunun tesis edildiğine yakından şahit olduk. Bu güzel çalışmalardan dolayı da devletimize teşekkür etmek istiyorum” dedi.