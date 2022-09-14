Bir günde yıktırılan cami 3 yıldır yapılmayı bekliyor

26 Eylül 2019 tarihinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Avcılar’da bulunan 40 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin bir minaresi yıkılmıştı. Yapılan tetkiklerin ardından depreme dayanıklı olmadığı belirlenen cami tamamen yıkılırken, yetkililer yerine yeniden cami yaptırılacağını açıklamıştı. Aradan geçen 3 yıla rağmen cami için henüz bir proje bile çizilmedi. Vatandaşlar, E-5 kenarında bulunan ve sembol haline gelen caminin yeniden yapılmasını istiyor.

Tüm Avcılar halkının caminin yapılmasını beklediğini söyleyen Yüksel Karabağ, “Cami istiyoruz, illaki istiyoruz, cami yapılmaz mı? Buraya metrobüs toplama merkezi mi ne olacak diyorlar, onun için yapılmamış. Sadece ben değil Avcılar’ın hepsi caminin yapılamasını istiyoruz” diye konuştu.

Bir başka vatandaş ise, "Biz burada oturmuyoruz ama tabi ki yapılmasını istiyoruz. Camiler öyle yıkık dökük kalmasın. İnşallah yapılır” dedi.