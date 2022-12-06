Bir haftada çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 63 şahıs yakalandı

Sakarya’da polis ekiplerince bir hafta içerisinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde 21 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 63 şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince şehir genelinde 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimlerde, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 206 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet, elektrikli bisiklet ve otomobil geçirildi. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçlarından yakalanan 11 kişiden 2’si tutuklanırken 7 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Ayrıca 5 yıla kadar cezası bulunan 53 şahıs ve 5 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs, adam öldürme suçundan ve dolandırıcılık suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplam 63 şahıs yakalandı. Hırsızlıkla mücadele çerçevesinde ise 14 şüpheli yakalanırken, 20 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.