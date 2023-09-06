Bir kişinin hayatını kaybettiği sokakta hava aydınlanınca acı tablo ortaya çıktı

Sağanak yağışta Küçükçekmece’de birçok dere taşarken, Gine uyruklu İrame Kabe yaşadığı evin bodrum katında hayatını kaybetti. Havanın aydınlanmasının ardından ise su baskınının yaşandığı sokakta acı tablo gün yüzüne çıktı. İşyerini su basan esnaf Yunus Kurtuluş," Dükkanımın alt katını su bastı, yaklaşık 1 metre su var. Tüm emeklerimiz suyun altında kalınca sinirlerimiz bozuldu. Karşı apartmanımızda bir kişi ise hayatını kaybetmiş" dedi.

İstanbul’u dün gece etkisi altına alan yağış sonrasında Arnavutköy, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Küçükçekmece Engin sokakta ise dere taşması sonucunda ise Gine uyruklu İrame Kabe’nin yaşadığı bodrum kat sular altında kalırken, genç adam hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından ise havanın aydınlanmasıyla acı tablo gün yüzüne çıktı.

“Tüm emeklerimiz suyun altında kaldı”

Sel felaketi sonrasında işyerini su basan esnaf Yunus Kurtuluş, “Dükkanımın alt katını su bastı, yaklaşık 1 metre su var. Hiç hoş bir manzara değildi, tüm emeklerimiz suyun altında kalınca sinirlerimiz bozuldu. Karşı apartmanımızda bir kişi ise hayatını kaybetmiş. Gana’lı olduğu söylediler. Suyamı kapılmış yoksa evinimi su basmış tam olarak bilmiyorum” diyerek yaşanan olayı anlattı.

Sürekli benzer su baskınlarının yaşandığını belirten mahalleli Aziz Yıldız, “Ne zaman yağmur yağsa bu tür manzaralar ile karşılaşıyoruz. Dün gece karşı binamızda can kaybı yaşandı. İki üç kez su bastı binamızı. Böyle giderde binamız çökecek, çok daha fazla can kaybı yaşanacak” dedi.