Bir kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Ziyattin Bayraktar (69) idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bayraktar, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ziyattin Bayraktar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bayraktar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması, çevredeki vatandaşların da yardım için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.