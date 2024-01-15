Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde “Bir Koleksiyoner Bin Hikaye-1” söyleşisi gerçekleştirildi.

M.Safiyüddin Erhan, Feyza Uluumay Gökalp ve İbrahim Koca’nın konuk olduğu etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, “Ata yadigarımız olan böyle bir mekanda bu programı organize edenlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir program oldu. Özellikle günümüzün çocuklarının akranla değil de ekranla büyüdüğü bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden yapılan her işin muhakkak maddi karşılığının beklendiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde gençlerin ve yeni neslin rol modellere ihtiyaçları var. Kimsenin bir diğerini umursamadığı ve sahip olduklarıyla öne çıktığı bir zamandayız. Siz değerli isimler tarihi yaşatıyorsunuz, siz gelecek nesillere ışık tutuyorsunuz. Çünkü geçmişini, geleneğini, tarihini unutan milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Cenab-ı Allah bu milletin coğrafyasını kimseye çizdirmesin. Şehitlerimiz var, hepsine Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” dedi.