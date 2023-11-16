Bir köy daha ulaşıma açıldı

Bilecik Valiliği tarafından başlatılan proje ile Erkoca Köyü'nde de yol çalışmaları tamamlandı.

Bir köy daha ulaşıma açıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Valiliği tarafından başlatılan proje ile Erkoca Köyü’nde de yol çalışmaları tamamlandı.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Merkez ilçe ve Erkoca Köyünde yapımına başlanan yol ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Köy yollarını yeni baştan düzenleyen ve ulaşıma kolaylık sağlamak isteyen Valilik, tüm köy yollarını yeni baştan yapmaya devam edecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman