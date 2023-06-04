Bir mahalle konağı da Gençali'ye

Gemlik Belediyesi, yaptığı hizmetleri Gemlik’in tümüne yayma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.

İlçenin çok sayıdaki noktasında bulunan proje alanlarında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Gemlik Belediyesi, bir mahalle konağını da Gençali Mahallesi’ne kazandırıyor. İki kattan oluşan ve içerisinde kahvehanesi, muhtar odası, doktor odası, vatandaşların yararlanabileceği sosyal alanları da barındıran konak, konumlandırıldığı bölgenin mimarisine uygun olarak inşa ediliyor.

Gemlik’in şu anda dört farklı noktasında inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Balıkpazarı’ndaki gölgelik, üniversite kampüsünde anfi ve iki adet köy konağımızı hemşehrilerimize hizmet vermek üzere inşa ediyoruz. İlçemizde vatandaşlarımızın ulaşım kalitesini arttırmak üzere yol yapım çalışmalarımız aralıksız devam ederken, üç farklı noktada da çocuklarımızın güvenle oynayabileceği park ve spor sahası yapımı hızla ilerliyor” dedi.

Mahalle konağının köy halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Sertaslan, “Şu anda ihalelerini tamamladığımız Büyükkumla ve Gençali köy konağımızın yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Gençali mahallemizde köy konağı yapmak için yıktığımız bina artık vatandaşlarımıza hizmet veremeyecek hale gelmişti. Gemlik Belediyesi olarak buraya inşa ettiğimiz mahalle konağı iki katlı ve bölge mimarisine uygun olacak şekilde projelendirildi. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.