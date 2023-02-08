Bir ses bir nefes, gönlünü kattı herkes

Talas Belediyesi, güney ve güneydoğuda çok sayıda ili etkileyen depremde mağdur olan vatandaşlara destek olmak amacıyla Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gıdadan giyime, sudan battaniyeye kadar çok çeşitli kalemlerden oluşan yardım tırı gönderdi.

Su, bisküvi, gofret, meyve suyu, süt, noodle, tahin pekmez, tereyağı, üçgen peynir, helva, fındık kreması, reçel, kek, barbunya pilaki, ton balığı gibi pratik kullanımlı gıda maddelerinin yanı sıra çocuk bezi, karton bardak, battaniye, bere, mont, uyku tulumu ve çadır gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım TIR’ı yola çıktı.

“Depremle birlikte harekete geçtik”

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, depremin meydana geldiği andan itibaren hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını belirterek, “Son yüzyılın en büyük doğal afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı öncelikle herkese büyük geçmiş olsun. Devletimiz milletimiz var olsun. Depremi saat 04.17’de hissettiğimizde hemen sayın valimizi arayıp koordinasyon merkeziyle irtibata geçtik. Bütün belediye personelimiz teyakkuza geçti. Önce şehrimizde bir sıkıntı var mı diye baktık. Can ve mal kaybının olmadığını gördük çok şükür. Ancak sarsıntı çok büyük olduğu için panik vardı. Herkes camiye, okullara, tek katlı risk oluşturmayan mekanlara geçti. Biz de yardımcı olduk. Her öğünde yemeklerini, içeceklerini yetiştirmeye çalıştık” dedi.

“Bütün imkanlarımızla depremzedelerin yanındayız”

Başkan Yalçın bir taraftan da deprem bölgesine yapılacak yardımlar için anında harekete geçtiklerini ifade ederek, “Talimatımız üzerine 3 tane mobil mutfak aracımız kısa sürede hareket etti ve deprem bölgesine ulaştı. Şu anda orada sabah, öğle, akşam hem çorba hem sucuk ekmek hem de çay ikramında bulunuyorlar. Bununla birlikte bir TIR dolusu yardım malzemesini de Afşin’e gönderiyoruz. İçinde başta pratik tüketilebilecek gıdalardan olmak üzere çeşitli ihtiyaç maddeleri bulunuyor. Devletimiz büyük devlettir. Daha önce de bu tip acıları yaşadık. Devletimiz sayesinde bu acılar sarıldı. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Herkese geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar, kayıplarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Ücretsiz nakliye için teşekkür

Başkan Yalçın, yardım malzemelerini ücretsiz taşıyan nakliye firmasına da teşekkür ederek, “Depremin ilk anından itibaren Talas olarak birlik olduk. Bir ses, bir nefes, gönlünü kattı herkes. Bu vesile ile hayır sahiplerimize, hem orada hem de burada canla başla çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yardımlar için bize gönüllü destek veren, yükümüzü yüklenen araç sahibimize de çok teşekkür ediyorum. Allah yol açıklığı versin” şeklinde sözlerini tamamladı.