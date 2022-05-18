Bir Sosyal medya yalanı daha

Bugün akşam saatlerinde hızla yayılan ve vatandaşları paniğe sevk eden görselde “Mimarsinan mahallesinde okul civarında çocuk kaçırmaya yeltenmiş, kadın kılığına girmiş adam. Çocuklarımıza dikkat edelim” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kısa sürede yayılan görselin aslının olmadığı, böyle bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.