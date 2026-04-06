Bir Türk firmasından daha Kamikaze İHA sürprizi
Türk firması tarafından milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli Kamikaze İHA'nın test uçuşlarından ilk görüntüsü yayımlandı.
Taktik İHA alanında bugüne kadar KARGU, ALPAGU, TOGAN, BOYGA gibi birçok milli teknoloji geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, stratejik seviyede bir ürünü daha tanıttı. Uzun menzilli Kamikaze İHA sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli Kamikaze İHA’nın test uçuşundan ilk görüntü firma tarafından paylaşıldı.