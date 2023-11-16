Bir tuval birkaç boya ile başladığı sanatı, dünyanın dört bir yanında sergileniyor

Ressam Asya Alpay bir tuval ile başladığı yolculuğunda çok kısa sürede büyük başarı yakaladı. Dünyanın dört bir yanında sergi açan Alpay’ın geri dönüşüm malzemelerinden oluşan tabloları büyük ilgi görüyor. Dünyada son dönemde resim sanatında popüler olan “Recycle Art” tekniği dikkat çekiyor. Dünyada birçok ünlü resim sanatçısı geri dönüşüm malzemeleri ile ‘Recycle Art’ tekniğini kullanıyor.

“Yaptığım resimde yorumu karşıya bırakmayı seviyorum”

Sanata ilk okul yıllarında başladığını belirten Alpay, “İlk okul yıllarımda resime yönelmiştim ödüllerim de vardı o yıllarda. Yaklaşık 20 yıl ara verdikten sonra bir tuval ve birkaç boya alarak bakalım bir şeyler çıkıyor mu diye başladı yolculuğum. Yurtdışında sergilere katıldıkça bana gelen sergi teklifleri arttı. Türkiye’de de aynı şekilde işlerim sergilendikçe farklı galeriler ve farklı fuarlar tarafından daha fazla sergi teklifleri almaya başladım; bu benim için çok motive edici olmuştu. Bu işlerime de yansıdı, her zaman pozitif bir bakış açısıyla resim yapmaya çalışıyorum. Kendi resimlerimde bir mesaj vermeye çalışmıyorum, yani yaptığım resmi; o resmi izleyen kişi okusun ve kendini bulsun istiyorum. Kendi ruh halimden kattığım şeyleri görsün istiyorum. Yaptığım resimde yorumu karşıya bırakmayı seviyorum. Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları mezunuyum. Bizim teorik derslerimizde "okuyucu tepkisi teorisi" diye çevirebileceğim bir teori anlatılır. Aslında her metin ve resim, okuyucuya göre kendini baştan yazar ve ben buna çok inanıyorum” dedi.

Yurtdışından teklifler alıyorum

Dünyada son dönemde çok popüler olan geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılan resim tekniği olan “Recycle Art" ile yaptığı tablolarının çok büyük ilgi gördüğünü belirten Alpay, "Yurtdışından ve yurtiçinden fuarlardan teklifler alıyorum. Çok yoğun bir hale geldi, neredeyse yetişemeyecek durumdayım. Çok mutluluk verici bu yoğunluk benim için. ’Recycle Art’ şu anda yurt dışında revaçta olan bir disiplin. Özellikle Kanada, Toronto’da buna dair çok güzel eserler yapılıyor. Museum of Contemporary Art Toronto’daki Recycle Art sergisi ile halam sayesinde tanıştım. Çok etkilendim ve bunu sanatıma taşımak istedim. Yaptığım işte geri dönüşümün ne kadar versatil olabileceğini anlatmak istedim. Farklı eserlerimde kurumuş boyalar, çikolata kağıtları gibi şeyler kullanıyorum. Atık dediğimiz şey her yerde kullanılabiliyor gerçekten. Bu kadar büyük çaplı bir eseri buna dikkat çekebilmek için oluşturdum. Normalde akrilik resim ve farklı malzemelerle de çalışıyorum. Ama bu tarz atık malzemeler ile yaptığım eserlerde kendimi daha çok zorluyorum ve bu benim ruhumu daha çok yansıtıyor. Umarım insanlar da bunun nasıl bir yol açabileceğini fark ederler ve beğenirler. Tüm sanatseverler seçili eserlerimi 19 Kasım’a kadar IAAF fuarında, La Visione Art standında görülebilirler” diye konuştu.