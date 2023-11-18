Bir yandan cami temizleyip diğer yandan huzurevi sakinlerinin yüzlerini güldürdüler
SUBÜ Hendek MYO öğrencileri, gönüllülük ve sosyal duyarlılık faaliyetleri çerçevesinde Rasimpaşa Cami'ni temizlediler ve Melek Nişancı Huzurevi'ni ziyaret ettiler.
SUBÜ Hendek MYO öğrencileri, gönüllülük ve sosyal duyarlılık faaliyetleri çerçevesinde Rasimpaşa Cami’ni temizlediler ve Melek Nişancı Huzurevi’ni ziyaret ettiler.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Etkinlik Atölyesi Topluluğu ve ‘Gönüllülük Çalışmaları’ dersi öğrencileri beraberlerinde dersi veren Öğretim Görevlisi Sezgin Bıçak ile birlikte gerçekleştirdikleri gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde Rasimpaşa Cami’ni temizlerken, sosyal duyarlılık faaliyetleri kapsamında ise Hendek Melek Nişancı Huzurevi’ni ziyaret ettiler. Rasimpaşa Cami’ndeki etkinliğe katılan öğrenciler caminin camlarını, mobilyalarını, minber, mihrap, müezzin mahfili ve halılarını temizlediler. Huzurevindeki etkinliğe katılan öğrenciler ise huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler, şarkılar söylediler ve oyunlar oynadılar.