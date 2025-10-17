Bir yandan öğrenirken, diğer yandan da tecrübeleriyle öğretiyorlar

Körfez Belediyesi, yaş almış vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını destekliyor. Yarımca sahilindeki 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü; spor, sağlık ve sosyal etkinliklerle büyüklerin hem fiziksel hem de ruhsal yönden zinde kalmalarını sağlıyor.

Körfez Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerine ağırlık veriyor. Toplumun her yaş ve kitlesine ayrı hizmetler vererek çalışma yelpazesini çeşitlendiren Körfez Belediyesi hayata geçirdiği uygulama ve programlarla da örnek oluyor. Normal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra değişik alanlardaki çalışmalarıyla farklılığını gösteren Körfez Belediyesi hayatın ve toplumun her kesimine dokunan hizmetleriyle de ön plana çıkıyor. Yarımca sahilinde açılan 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü ile ilçede yaşayan hayat tecrübeli hemşerilerine hizmet veren Körfez Belediyesi bu hizmetiyle büyük takdir toplamaya devam ediyor. 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü sosyal etkinliklerinin yanı sıra sağlık ve spor etkinlikleriyle de farklılığını gösteriyor. 60 yaş üstü Körfezlilerin buluşma noktası haline gelen kulüpte ücretsiz ikramların yanında farklı organizasyonlarla yaşlılar vakitlerini değerlendirirlerken hem de sağlıklı kalmanın yollarını öğreniyor. Kulüpte; fiziksel ve zihinsel egzersizler yapılıyor. Sabah kültür-fizik spor hareketleri ve sahil yürüyüşüyle güne başlayan kulüp üyeleri fiziksel ve zihinsel egzersizlerle Alzheimer hastalığına karşı da çeşitli aktivitelerle güne devam ediyor.

"Onların tecrübeleri parayla satın alınamayacak kadar değerli "

Her geçen gün katılımcı sayısının arttığını belirten Körfez Gençlerbirliği SK antrenörleri, "Biz böylesine önemli ve hayırlı hizmeti verdiğimiz için çok mutluyuz. Büyüklerimiz de bizimle bu çalışmalara katılıp aktif ve daha sağlıklı hale geldikleri için çok memnun ve mutlular. Günümüzün toplumsal olarak en büyük sorunlarından birisi olan yaşlılarımızın sosyal hayattan izole şekilde yaşamaları beraberinde birçok sosyal ve sağlık problemlerini de getiriyor. Biz burada büyüklerimize sağlıklı kalmanın yollarını gösterip öğretirken, onlar da bizlere geçen ömürleri boyunca elde ettikleri çok farklı alanlardaki hayat tecrübelerini anlatarak yön gösterici oluyorlar. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparak farklı bir sosyal fayda da sağlamış oluyoruz. Bizim için onların tecrübeleri parayla satın alınamayacak kadar değerli bilgilerle dolu oluyor. Ayrıca onların sık sık yaptıkları ağızlarından düşürmedikleri başta ülkemize, milletimize ve bizlere hayır duaları bize ayrı bir motivasyon sağlıyor" açıklaması yapıldı.