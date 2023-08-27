Bir yılda 15 bin kişiye itfaiye eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Afetlere Karşı Dirençli Şehir Kocaeli" vizyonu çerçevesinde yürüttüğü çalışmaların temel taşlarından biri İtfaiye Teşkilatı olarak öne çıkıyor. Deneyimli kadrosu ve geniş ekipman kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen teşkilatları arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, yardım kuruluşu olmanın ötesinde adeta bir meslek okulu işlevi de görüyor.

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, yerel halkın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasıyla görev yaparken, aynı zamanda yılda 15 bin eğitimle geleceğin itfaiyecilerini yetiştiriyor. Bünyesinde bulunan dalış eğitim merkezi ile cankurtaranları yetiştirerek 17 bin 765 kişiyi boğulmaktan kurtarıldı. Bununla da sınırlı kalmayarak, kentteki 2 bin 400 gönüllü itfaiyeciye destek sağlıyor. 365 gün boyunca devam eden eğitim faaliyetleri, Kocaeli İtfaiyesi’ni adeta bir meslek okulu haline getiriyor. Bu teşkilat, son teknoloji araçları, ekipmanları ve deneyimli personeliyle ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler düzenliyor. 2010 yılından bu yana Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimler, Türkiye’nin dört bir yanından ve 26 farklı ülkeden gelen itfaiyecilere yönelik veriliyor.

“Yıllık 15 bin kişiye eğitim veriyoruz”

Eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, “Kocaeli İtfaiyesi büyük bir okuldur. Eğitim şube müdürlüğümüz kentteki bütün okullarımıza, sivil toplum örgütlerimize STK’larımıza, gönüllülerimize eğitim hizmetlerini yürütüyor. Kocaeli itfaiyesi olarak yıllık 15 bin kişiye eğitim veriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı muhtemel bir afete hazırlamak ve yangın bilinci kazandırmaktır” dedi.

“Türkiye’deki itfaiyecilerin eğitim merkezi Kocaeli İtfaiyesidir”

Türkiye’deki itfaiyecilerin eğitim merkezinin Kocaeli olduğunu ifade eden Başkan İslamoğlu, “Türkiye Belediyeler Birliğiyle beraber 2010 yılından beri yürütmüş olduğumuz proje çerçevesinde Türkiye’deki itfaiyecilerin eğitim merkezi Kocaeli İtfaiyesidir. Bugüne kadar şehrimize çeşitli il ve ilçelerden gelen 2 bin 186 itfaiyeci meslektaşımıza eğitim verdik. Sadece diğer illerden değil ayrıca Filistin, Komodo Adaları, Şili, Kıbrıs ve Azerbaycan gibi çeşitli yirmi altı ülkeden gelmiş itfaiyeci meslektaşlarımıza da eğitim verdik. Teşkilatımızda görevli mevcut personellerimizin eğitimlerine de sürekli devam ediyoruz. Yaklaşık yıllık 15 bin eğitim KOBİTEM eğitim merkezinde veriliyor. Buradaki asıl maksat personelimizin teknik becerilerini her daim diri tutmak. Bunun için yüksek açı eğitimleri, kimyasal eğitimler, yangın eğitimleri, yüksekten alçaktan kurtarma, trafik kazaları kurtarma eğitimleri, arama kurtarma eğitimleri gibi eğitimler veriliyor.” ifadelerini kullandı.