Birbirlerini sopalarla öldüresiye dövdüler

Ankara'da birbirlerine sopalarla saldıran bir grup genç ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Birbirlerini sopalarla öldüresiye dövdüler
Editör
EditörEditör
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Ankara’da birbirlerine sopalarla saldıran bir grup genç ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Bayındır Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Birbirlerini sopalarla öldüresiye saldıran gençlerin ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.