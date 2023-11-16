Birçok alanda gelişmiş Osmaneli'nde çalışmalar yakından incelendi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli’nde bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Aygöl, Osmaneli’nde bulunan Rüstempaşa Camii, Aya Yorgi Kilisesi ve Lefke Kale Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. Osmaneli’nin dini, kültürel zenginliklerini yakından inceledi. Lefke Sosyal Tesislerinde vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti. Vali Aygöl’ün bir sonraki noktası ise Atatürk Ortaokulu ve Osmaneli İlkokulu inşaatlarını incelemek oldu. Burada ise eğitim alanında yapılan gelişmeleri kaydetti.

Ardından Vali Aygöl, burada alüminyum alanında hizmet veren fabrika yerini inceledi. Fabrikada çalışan personellerle bir araya gelerek sohbet etti. İş yerlerinin hakkında bilgi aldı. Aygöl’ün son durağı ise Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi oldu. Vali Aygöl, kooperatif üyeleriyle bir araya gelerek, kadın girişimcilerin projelerini dinledi ve destek olacağına söz verdi. Gezilip görülen ve yapılan incelemelerin ardından Vali Aygöl, "Osmaneli ilçesinin birçok alanda gelişmiş olduğunu görmek beni çok sevindirdi. Sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim alanındaki dinamiklerini yakından inceleyerek bu gelişmelere şahit oldum. Değerli çalışmalarını yapan Belediye Başkanı Münür Şahin’e teşekkür ediyorum. Hep daha ileriye diyorum" ifadelerini kullandı.