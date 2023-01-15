Birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacak!

16 OCAK 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 23 NİSAN, 610., BAĞCAN, GÜNYAMAÇ ÇIKMAZI, MALTA ÇIKMAZI, OYAÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇIKMAZI, İSPİR sk / SELİMPAŞA mah 6177., 6178., 6181., 6196., GÜLLER sk bölgelerinde 16/01/2023 09:00:00 - 16/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, BAŞKUMANDAN, ERGÜN, HACI YILMAZ, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, METİN, MUHTEREM, MUKADDES, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2023 09:00:00 - 16/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, ATÖLYE, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, MİMAR HAYRETTİN, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 16/01/2023 09:00:00 - 16/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah MERKEZ CAMİİ, MİNARE, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 16/01/2023 09:00:00 - 16/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ADAK, AKGÜN SİLİVRİLİ, ATILGAN, BAŞKOMUTAN, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, GÖKSEL, GÜRBÜZ, GÜRTEPE, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, HASTANE, KARAMUSTAFA, KIZIL, KUYU, NADİR ERGÜR, RECEPKAPTAN, TURGUT ÖZAL, YUSUF ÇOĞAL, ZİKRİ MEMİŞ, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇETİN, ÇUKUR ÇEŞME., ÇİMEN, İSMAİL ÖZTUNCA sk bölgelerinde 16/01/2023 09:00:00 - 16/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ATAMAN, BAHRİYE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 16/01/2023 13:00:00 - 16/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.