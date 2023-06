Birevim dijital tasarruf çağına öncülük ediyor

TAKİP ET

Birevim, tasarruf finansmanı deneyimini daha kolay ve ulaşılabilir hale getirmek amacıyla başlattığı dijital şube yatırımlarını artırıyor. Tasarruf Finansmanı sektöründe yeni nesil çözümlerin öncüsü olan Birevim, dijital şubeleriyle tasarruf sahiplerine hızlı, kaliteli, güvenli ve çözüm odaklı hizmet sunuyor.

Dijital Şube yatırımları hakkında bilgi veren Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Öncelikli amacımız, ‘Birlikte Kolay’ söylemimiz çerçevesinde, tasarruf finansmanı deneyimini herkes için kolaylaştırmak. Hizmetlerimize ulaşılabilirliği artırarak aynı anda daha çok insana hizmet verebilmek. Her alanda olduğu gibi Tasarruf Finansmanı alanında da kişilerin tercihi; kolay ulaşılabilir, hızlı, güvenli ve sonuç odaklı hizmet oluyor. Zaman, herkes için çok değerli. Artan talepleri karşılamak ve şubelerde yaşanan zaman kaybının önüne geçmek dijitalleşmeyle mümkün. Dijital Şube ile dijital tasarruf çağını başlatan Birevim, kullanıcılarına şubeye gitmeden internet ve mobil uygulamalar üzerinden tasarruf planlarının görüntülenmesi, yönetilmesi ve şekillendirilmesi noktasında kolaylık sağlıyor. Tasarruf Sahiplerinin, fiziki şubeler yerine mobil uygulamalarımız üzerinden bize ulaşması çok daha kolay olacak” dedi.

Tasarruf sahiplerinin internet kullanım alışkanlıklarındaki artış ve dijitalleşme eğilimleri üzerine dijital alandaki faaliyetleri genişletme, süreçleri hızlandırma kararı aldıklarını söyleyen Orak sözlerine şöyle devam etti: “Son 3 aylık dönemi baz alarak yaptığımız çalışmada; 2 milyona yakın mevcut ve potansiyel tasarruf sahibinin dijital kanallar aracılığıyla Birevim ile temas kurduğunu gördük. Bu kişilerin yüzde 97’si mobil cihazlar ve internet sitesi ile bizlere erişim sağladı.”

Mobil uygulama ve internet aracılığıyla; konut, taşıt ya da çatılı iş yeri sahibi olmak için birlikte tasarruf yöntemini tercih edenlere, tasarrufları için daha hızlı, daha esnek ve daha kişiselleştirilmiş hizmet alma fırsatı sunduklarını vurgulayan Orak sözlerini şöyle noktaladı: “Birevim Mobil uygulamamızı 2022 başında yenilemiştik. An itibarıyla, mobil uygulama üzerinden bize ulaşan tasarruf sahibi sayımız 165 bine ulaşmış durumda. Her 10 tasarruf sahibimizden 7’si işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştiriyor. Taksitlerini kartla ödeyenlerin yüzde 71’i, ödeme işlemini mobil uygulamamız üzerinden yapıyor. Dijitalleşme konusu bizim için önemli. Bu alandaki yatırımlarımızı her geçen gün daha da artırıyoruz. Ayrıca, dijitalleşme yatırımlarımız, kâğıt kullanımını yüzde 80 oranında azaltmamızı sağlıyor. Çevreye duyarlı bir şirketiz. Bu bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Dijital alandaki yatırımlarımızı artırmaya teşvik eden çok önemli bir faktör.”