Birevim ile Çare Derneği, 'Bir Gelecek' ile kalpleri ısıttı

‘Bir Gelecek’ sosyal sorumluk projesi çerçevesinde Elazığ’ın Kovancılar ve Palu ilçelerinde 685 çocuğa kışlık yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Çare Derneği ve Birevim işbirliği ile, ‘Bir Gelecek’ sosyal sorumluk projesi çerçevesinde Elazığ’ın Kovancılar ve Palu ilçelerinde ihtiyaç sahibi 685 çocuğa kışlık yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Gönüllüler tarafından okullar ziyaret edilerek çocuklara giysileri ulaştırıldı.

Programa Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, Çare Derneği Genel Başkanı Mehmet Südlü, Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Kazım Alpay katıldı. Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Program sonrası konuşan Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Kazım Alpay, “Bu tarz sosyal sorumluk projeleri toplumdaki kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerde kamu özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle yapılacak bu projeler ile birlikte birçok çocuğumuzun gencimizin hayatlarına dokunmak mümkün. Biz bunu önemsiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konudaki çalışmalarımız artarak devam edecektir. Desteklerinden dolayı Çare Derneği Genel Başkanı Mehmet Südlü’ye, Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye ve bugün bizleri yalnız bırakmayan Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli’ye teşekkürlerimizi arz ediyoruz” dedi.

Çare Derneği Genel Başkanı Mehmet Südlü ise, “Memleketimiz Elazığ’da böyle hayırlı bir hizmeti yapmış olmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Desteklerinden dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye teşekkür ediyoruz. Çare Derneği gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya her zaman devam edecektir. Bu konuda hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte daha güçlü çalışmaları önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz dedi.