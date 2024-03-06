Birevim yöneticileri ve çalışanları kan bağışında bulundu

Birevim ve Kızılay ile işbirliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına katılan Birevim yöneticileri ve çalışanları genel müdürlüğün bulunduğu alanda, Kızılay’ın kurduğu araçlarda kan bağışı yaptı.

Birevim, Kızılay ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle Birevim Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çok sayıda Birevim yöneticisi ve çalışanı katıldı. Gönüllülük esasıyla yapılan kan bağışı etkinliğine katılan Birevim Genel Müdürü Avukat Mahir Orak, "Birevim olarak üstümüze düşen görevi tüm ekip olarak yapıyoruz. Hepinizin ortak paydası olan bir meseledir. Bir gelenek haline getirdik ve bu gelenek devam edecek" dedi.

"Hepimizin ortak paydası olan bir meseledir"

Birevim Genel Müdürü Avukat Mahir Orak, "Birevim olarak bir finans şirketiyiz. Finans merkezi olmamız insanı merkeze almamızı gerektiriyor. İnsan her şeyimiz. İnsanın merkezde olduğu bir kan bağışı etkinliği biz de gelenek haline geldi. Geleneksel hale getirdiğimiz Türk Kızılay’ı ile yaptığımız iş birliği ile her yıl şirket yöneticileri ve çalışanları ile beraber kan bağışında bulunuyoruz. Kan bağışı insani bir mesele, ihtiyaç duyulan bir konu. Türkiye bir afet ülkesi ve bu afetlerin oluşturabileceği olumsuz sonuçlar kan ihtiyacı doğurabileceği gibi rutin tedavilerde de kan acil ihtiyaç. O yüzden kan bağışı bizim için insani bir vazife. Birevim olarak bunu bir ödev olarak yapıyoruz. Çünkü ne zaman ihtiyacımızın olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla insani bir vazife olarak yapıyoruz. Tüm ekip olarak üstüne düşen görevi yapıyoruz. Hepimiz bu hassasiyete sahip olmamız gerekiyor. Hepimizin ortak paydası olan bir meseledir. Kan bağışına herkesin katkı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu gelenek devam edecek" diye konuştu.