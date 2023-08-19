Bireysel Gelişim Programı yeni mezunlarını verdi

Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle 1999 yılından beri uyguladığı projesi Bireysel Gelişim Programı(BGP) yeni mezunlarını verdi.

TİKAV kurulduğu 1999 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Doğu ile Güneydoğu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni mezunlarını verdi. Bugüne kadar 337 gence ulaşan Bireysel Gelişim Programı’nda öğrenciler diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, üretici drama, duygusal zekâ gibi konularda eğitim görüyorlar. Böylelikle okul sonrasında kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar.

Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 25 yıldır hiç durmaksızınbu programı devam ettirmenin gururunu taşıdıklarını belirterek “Giderek büyüyen bir aileyi temsil ediyor ve bundan çok gururlu ve onurluyuz” diye konuştu.

Akfen Holding’in kurucusu olduğu TİKAV organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni dönem mezunlarını verdi. TİKAV’ın kuruluğu 1999 yılından bu yana uygulanan Bireysel Gelişim Programı kapsamında İstanbul gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 21 öğrenci mezuniyet sertifikalarını aldı.

Törene TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Turgut, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Sultan Yılmaz’ın yanı sıra eğitmenler ve programa destek veren gönüllü mentörler katıldı.

Törende, Elazığ Fırat Üniversitesinden mezun olan bursiyerlereTİKAV Bireysel Gelişim Programı Başarı Belgesi, Uluslararası Gençlik Ödülü Altın Sertifikası ve The Sandwich Method İngilizce Sertifikaları takdim edildi.

“Büyük bir aile olduk, çok mutlu ve gururluyuz”

Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Böyle güzel insanların katıldığı, güzel mezunlarımızın ve gayet donanımlı gençlerimizin mezuniyet törenine beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TİKAV’ın kurulmasının üzerinden 25 yıl geçtiğine değinen Akın, “Kadın, genç ve çocuklar için hayata geçirilen programlar için bütün emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vakfı gerçekten çok güzel noktalara getirdiler. 25 senedir hiç durmaksızın, hiç aralıksız bu programı devam ettirmenin gururunu taşıyoruz” dedi.

TİKAV’ın Bireysel Gelişim Programı’ndan mezun olan gençlerin büyük bir ailenin parçası olduğuna dikkat çeken Hamdi Akın, “Bu programdan mezun ettiğimiz gençlerden hala mesajlar alıyorum. 40’lı yaşlara gelenler var, evlendirdiklerimiz var, torunlar var. Dolayısıyla bu giderek büyüyen bir aileyi temsil ediyor artık ve bundan çok gururluyuz, çok onurluyuz” diye konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgeye yönelik yardım faaliyetlerini farklı kollardan devam ettirmeye çalıştıklarına değinen Hamdi Akın, “Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Deprem hepimizi derinden yaraladı. Unutamıyoruz ama önümüze bakmak zorundayız. Bu arada elimizden gelen her şeyi yapacağız tabii ki. Biz de TİKAV olarak karınca kararınca, deprem bölgesinden 3 bin öğrencimize mezuniyetlerine kadar yardım olmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle karanlık günlerle karşılaşmaz” ifadelerini kullandı.

Program hakkında şu bilgiler verildi:

1999 yılından bu yana uygulanan program

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıldı. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde;2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmaya başlandı.

2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği oluşturma hedefini benimseyen TİKAV, buamaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde on yılını doldurmuş üniversitelere yöneldi ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde projeyi uygulamaya başladı. Bireysel Gelişim Programı, 2010 yılından bu yana Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulanıyor.

Üniversite birinci sınıfta başlıyorlar

TİKAV, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı’nı (BGP) uyguluyor. Program, öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.

Programı tamamlayan TİKAV Bursiyerleri arasında dünyanın çok uluslu şirketlerinde yöneticiler, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinde öğretim görevlileri ve kendi alanında başarılı girişimciler yer alıyor.

Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler 30’un üzerinde kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri, kültür-sanat ve toplum hizmeti programları, ulusal ve uluslararası projeler, söyleşiler ve mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar.

Üniversitelilere sağlanan eğitimlerden bazıları diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, üretici drama, duygusal zeka, iş hayatına hazırlık eğitimi olarak öne çıkıyor.

Eğitimdeki öğrencilere profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlayan TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı da uygulanıyor. Programda Akfen Holding ve iştirak şirketlerinde çalışanlar, eğitim gören öğrencilere tecrübelerini bire bir aktarıp, eğitim dönemleri boyunca mentorlüklerini üstleniyorlar.

Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin kabul edildiği Bireysel Gelişim Programı’na şimdiye kadar 337 bursiyer katıldı. Bunların 211’i programı tamamlarken, 12 bursiyerin eğitim faaliyetleri devam ediyor.

Rakamlarla bireysel gelişim programı

Öğrencilerin BGP süresince katıldıkları program sayısı: 40

BGP’ye katılan öğrenci sayısı: 337

Mülakata katılan öğrenci sayısı: 150

Kabul edilen öğrenci sayısı: 25

Yıllık başvuru sayısı: 750

BGP süresi (yıl): 3,5

Toplam program saati: 995