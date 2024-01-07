Biri 16 yaşında direksiyona geçti, diğeri alkollü halde polisle pazarlık yapmaya çalıştı

Bursa’da çok sayıda kazanın önüne geçen trafik polis ekipleri, yaptıkları denetimlerle trafik canavarlarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Denetimlere takılan bir araçta direksiyon koltuğundan inen 16 yaşındaki ve arkadaşları bahane sergilerken, başka bir otomobil sürücüsü ise alkollü çıkınca polisle pazarlık yapmaya kalktı. Polis ekiplerinin sabır sınavı kameraya yansırken, kural tanımayan sürücüler cezadan kaçamadı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik polisleri, trafik terörünün önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı. Ekiplerin uygulama noktasını gören bir araç sürücüsü, ticari araçla yol kenarında durdu. Polis ekiplerini gören gençler hızla kamyonetten aşağı inerken, direksiyon koltuğundan aşağı inen 16 yaşındaki sürücü polisin dikkatinden kaçmadı. Arkadaş grubuyla birlikte yakalanan gençler, polis ekiplerini ikna etmek için dakikalarca dil döktü. Kamera görüntülerini izleyen ekipler ise direksiyon koltuğundan 16 yaşındaki sürücünün olduğunu gördü. Gençleri polis ile ısrarı kameraya yansırken, alkollü bir sürücü ise uygulama noktasını görünce frene bastı. Polis ekipleri sürücüye araç başına alkollü geçen sürücüye 6 bin lira üzerinde cezai işlem uygularken, aracı da trafikten men etti. Sürücünün polis ekipleriyle pazarlık yapmaya çalıştığı anlar ise kameraya anbean yansıdı. Yapılan testte sürücü 0,51 promil alkollü çıktı.