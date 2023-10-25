Biri bıçakla, diğeri jantla saldırdı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde lastikçi dükkanında çıkan kavgada birbirlerine bıçak ve jantla saldıran 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Orhangazi’de Turist Yolu Caddesi üzerindeki bir lastikçi dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.Z. (35) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan M.T. (42) isimli şahsın Turist Yolu Caddesi üzerindeki lastikçi dükkanına alkollü şekilde bıçakla gelerek M.T. ile tartışmaya başladı. A.Z. iddiaya göre M.T.’ye “ikimizden birisi ölecek” diyerek bıçakla saldırdı. Karnından ve kolundan bıçakla yaralanan M.T. ise dükkandaki bir otomobil jantını alarak zanlıya vurmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olay yerindeki bıçağa da el koydu. İki şahıs tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.