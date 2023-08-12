Biri turuncu kategoride toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, biri turuncu kategoride olmak üzere toplam dört teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini, terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahsın ise gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından biri turuncu kategoride olmak üzere dört teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı. Görüntülere J-SİHA (Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından teröristlerin barınma alanlarının tespit edildiği, yine J-SİHA ve ATAK helikopterlerince hedeflerin imha edildiği, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timleri’nin ise teröristlerin barındığı mağaraya girerek yaşam malzemelerini ele geçirdiği fark edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları da operasyona destek verdi.

Paylaşımında, turuncu kategoride yer alan teröristin Agit kod adlı Veysi Aydemir olduğunu belirten Yerlikaya, "Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis’te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonun Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis’in Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi; terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek."