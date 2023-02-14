Biriktirdiği paraları ve oyuncaklarını deprem bölgesine gönderdi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelere yardım gönderilmeye devam edilirken, Karabük’te küçük Hümeyra Albas, kumbarasındaki paraları ve kardeşinin oyuncaklarını deprem bölgesine gönderdi.

Karabük 5000 Evler Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu 2’inci sınıf öğrencisi Hümeyra Albas, kumbarasında biriktirdiği 350 TL ile kendisinin ve kardeşi Yusuf’un oyuncaklarını deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere Vali Fuat Gürel’e teslim etti. Hümeyra Albas, yazdığı mektubunda "Geçmiş olsun Türkiye’m. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Minik çocukları alınlarından öperek tebrik eden Vali Fuat Gürel, nakdi yardımların valilik koordinesinde düzenlenen banka hesabı üzerinden gerçekleştirildiğini ifade ederek, oyuncakları ve mektubu deprem bölgesine gönderilecek ilk yardım tırına yüklenmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz’a teslim etti.