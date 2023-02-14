Birinci Ceza Dairesi Başkanlığına Hüseyin Canan seçildi
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Birinci Ceza Dairesi Başkanlığına Hüseyin Canan seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Birinci Ceza Dairesi Başkanlığına Hüseyin Canan seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Birinci Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Hüseyin Canan seçildi. 2013 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Hüseyin Canan, halen Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürüyor.