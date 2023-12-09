Birisi soba, diğeri alet çantası çaldı

Bursa'da iki ayrı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Birisi yol üzerinde duran sobayı çaldı, diğeri bagajı açık kalan araçtan alet çantası. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Birisi soba, diğeri alet çantası çaldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da iki ayrı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Birisi yol üzerinde duran sobayı çaldı, diğeri bagajı açık kalan araçtan alet çantası. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesinde birbirinden farklı iki hırsızlık kameralara yansıdı. Alemdar Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi’ne gelen açık kasa kamyonet, dükkanın önünde durdu. Bir süre keşif yaptıktan sonra kamyonetten inen hırsız, dükkanın önünde bulunan sobayı kamyonetin kasasına yükleyerek uzaklaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Diğer yandan, Yunuseli Mahallesi’nde de aracının bagajını açık unutan vatandaş, sabah uyandığında bagajındaki alet çantasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaş, gece saatlerinde aracının yanına gelen iki hırsızın alet çantasını çaldığını gördü.