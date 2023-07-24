Birleşik Krallık 'tan Türkiye'deki yeni yüksek hızlı elektrikli demir yolu için 781 milyon euro tutarında finansman

Birleşik Krallık hükümetinin ihracat kredisi kuruluşu olan Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance /UKEF), Türkiye’nin güneyindeki 286 kilometrelik yüksek hızlı elektrikli demir yolu inşaatını desteklemek için 781 milyon euro’luk finansman sağlayacağını açıkladığı basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Mersin, Adana, Gaziantep Yüksek Hızlı Demiryolu inşaatını, UKEF’in Alıcı Kredisi Hesabı yoluyla sağladığı finansman ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı adına Rönesans Holding tamamlayacağı bilgisi verildi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na Kenan Poleo, Birleşik Krallık İhracat Bakanı Lord Offord, , Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak JPM Ülke Direktörü Mustafa Bağrıaçık katıldı.

Bu projenin ulaşım maliyetlerinin düşmesini sağlayacağını dile getiren Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, “Mersin, Adana ve Gaziantep, köklü kültürel miraslarıyla bölgenin sanayileşmiş ve önemli kentleri arasında yer almaktadırlar. Bu proje, ulaşım maliyetlerinin düşmesini sağlarken, Mersin-Gaziantep seyahat süresini kısaltacak ve demir yolu bağlantımızı güçlendirecektir. Bu açıdan bu proje ekonomik, sosyal ve çevresel bütünleşme için çok önemlidir. Ulusal demir yolu ağını genişletecek olan bu önemli projeye katkılarından dolayı ticaret ortağımız UKEF’e müteşekkiriz. Projenin en önemli amacı, Türkiye’de demir yolu bağlantısını iyileştirmek ve sürdürülebilir bir alternatif ulaşım şeması oluşturmaktır. Türkiye’nin kalkınması yolunda, yeni projelerle verimli işbirliğimizi sürdürmek için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin daha fazla güçlendiğini belirten Birleşik Krallık İhracat Bakanı Lord Offord, “Birleşik Krallık-Türkiye ticaret ilişkileri giderek daha fazla güçleniyor. Geçen yıl Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye ihracatı 8,5 milyar Sterlin’e ulaştı ve bu hafta ülkelerimiz arasındaki ihracat ve ithalatı daha da artıracak güncellenmiş serbest ticaret anlaşması planlarımızı duyurduk. Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi UK Export Finance’in, büyük bir dönüşüm sağlayacak olan söz konusu yüksek hızlı demir yoluna verdiği destek, bu başarı öyküsüne katkıda bulunuyor. Bu anlaşma, dünyanın ilk demir yolu sistemine ev sahipliği yapan Birleşik Krallık’ın, demir yolu inovasyonu ve uzmanlığı ihracatında hâlâ tüm hızıyla ilerlediğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

Mevcut demir yolu hattını hızlı tren hattına dönüştürüldüğünde olumsuz çevresel etkiyi azaltacaklarını vurgulayan Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, “UKEF, JP Morgan, ING ve BNP ile yaptığımız ve bir dönüm noktası olan bu anlaşma ile Türkiye’de yüksek hızlı demir yolu projesini ve demir yolu hatlarının inşasını güvence altına alıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Mevcut demir yolu hattını hızlı tren hattına dönüştürdüğümüzde, hem düşük karbonlu seyahat alternatifi oluşturacağımız için olumsuz çevresel etkiyi azaltmış olacağız, hem de bölgede sanayiler arası bağlantı oluşturacağımız için ticareti güçlendireceğiz. Rönesans Holding olarak Türkiye’nin ulusal çevre eylem planına ve altyapı gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Birleşik Krallık İhracatçılar Birliği ile yaptığımız verimli işbirliği sonucunda, Türkiye’nin güneyinde dönüşümünü gerçekleştireceğimiz elektrikli hızlı demir yolu projesi için 781 milyon euro finansmanı güvence altına aldık. Bu anlaşma, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliklerine büyük katkı sağladığı gibi, heyecan verici küresel ortaklıkların da yolunu açmıştır” dedi.