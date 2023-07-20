Birlik Başkanı sessiz kalırken, açıklama Bilecik Belediyesinden geldi

Bilecik’te 26 saatlik su kesintisin ardından Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı, aynı zamanda Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak sessiz kalırken, açıklama Bilecik Belediyesinden geldi.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle Bilecik 26 saatlik susuz kaldı. Yaşanan olumsuzluk sonrası Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı bir açıklama yaparak, “Belediyemiz sorumluluk sahası dışında kalan ve tamamen Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda olan içme suyu hattında birlik tarafından gerçekleştirilen onarım sonrası bugün aynı yerde yeniden bir patlak meydana gelmiştir. Bilecik Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz ve araçlarımız arızanın meydana geldiği ilk günden itibaren arızanın yaşandığı noktada Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ekiplerine destek olmaktadır. Ancak yaşanan bu mağduriyetin sorumluluğu bizde olmaması ve tamamen iyi niyetle vatandaşımızın mağdur olmaması için seferber olmuşken yaşanan ve giderilmekte güçlük çekilen bu mağduriyetin sorumlusu Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği’nden herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğinin bir üye belediyesi olarak biz de suyu birlikten satın almak durumundayız. Bizler Bilecik Belediyesi olarak sorumluluk ve yetki sahamız olmamasına rağmen arızanın tespitinden şu ana kadar bu alanda tüm ekiplerimiz ve araçlarımız ile seferberlik halinde çalışmaktayız. Bu konuda Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Ocak ve yönetimini göreve ve halkımızı bu konuda bilgilendirmeye davet ediyorum. Arızanın ve yaşanan bu mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.