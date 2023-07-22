Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi tarafından birlik beraberlik sağlamak amacıyla düzenlenen hali saha turnuvasının şampiyonu belli oldu.

Yönetim ilk olarak 200 üyesine bir toplu mesaj göndererek, turnuvanın duyurusunu yaptı. Bunun içinde yapılan başvurulardan 5 takım oluşturuldu. Bilecik’te bir halı sahada başlayan turnuvada renkli sahneler yaşanırken, final maçında B ile D takımları karşı karşıya geldi. Maçın hakemliğini sanayi esnaflarından Murat Gür’ün müsabakayı 7-5 kazanan B takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Maç sonunda birlik beraberlik sağlamak amacıyla hali saha turnuvasının düzenlendiğini anlatan maçın hakemi Murat Gür, turnuvanın devamının geleceğini söyledi.

Maç sonunda takımlara ve seyircilere baklava ikram edildi.