Birlik beraberlik sağlamak amacıyla hali saha turnuvası düzenledi
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi tarafından birlik beraberlik sağlamak amacıyla hali saha turnuvası düzenledi.
Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetimi tarafından birlik beraberlik sağlamak amacıyla hali saha turnuvası düzenledi.
Yönetim ilk olarak 200 üyesine bir toplu mesaj göndererek, turnuvanın duyurusunu yaptı. Bunun içinde yapılan başvurulardan 5 takım oluşturuldu. Bilecik’te bir halı sahada başlayan turnuvada renkli sahneler yaşanırken, turnuva sonundan şampiyon takıma kupa takdim edilecek. Yapılan 2 maçlar sonunda B ve A takımı 4’er puanla ilk iki sırada yer alırken, E ve C takımları henüz puanla tanışamadı. D takımı ise; 3 puanla yer aldı.