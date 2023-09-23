Birlik, beraberlik ve başarının adı Çatalca

Başkan Mesut Üner’in göreve gelmesiyle birlikte adeta baş döndüren bir tempoyla hayata geçen mega projelerin açılışları veya temel atma törenleri, kültür-sanat etkinleri ve spor faaliyetleriyle Çatalca adından söz ettirmeye durmaksızın devam ediyor. Bu anlamda çok yorucu bir temponun yaz sezonu bitiminde Başkan Mesut Üner Çatalca Belediyesi çalışma arkadaşlarına muhteşem müzik ve eğlence dolu akşam yemeği organize etti.



Başkan Mesut Üner başarıya giden yolda en önemli yol arkadaşı olarak gördüğü Çatalca Belediyesi çalışanlarına organize ettiği yemek programı, Başkan Mesut Üner’in yakın dönemde ilçe halkının hizmetine sunduğu Çatalca Belediyesi Muratbey Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Gece oldukça neşeli ve eğlenceli geçti. Çatalca Belediyesi çalışanları sosyal tesislerin kapısında karşılandı. Gecede personelin yerlerini almasıyla birlikte çalışanlara yemek servisi gerçekleşti. Hep birlikte yemek yendikten sonra Birim Müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Başkan Mesut Üner günün anısına konuşmalarını gerçekleştirdi. Başkan Mesut Üner’in birlik ve beraberlik sonucu gelen başarı temalı konuşması ve dört buçuk yılda Çatalca’ya kazandırılan hizmetlerin gösterimi büyük alkış alıp, geceye katılan personele gurur dolu duygusal anlar yaşattı. Yemek sonrası yapılan konuşmaların ardından gecede müzik ve eğlence programı başladı. Başkan Mesut Üner’in, Başkan Yardımcılarının, Belediye Meclis Üyelerinin, Müdürlerin ve Çatalca Belediyesi çalışanlarının bir aile ortamı sıcaklığında bir arada eğlenmesi, adeta işte başarının sırrı samimiyetle yoğrulan bu birlik ve beraberlik manzarası dedirtti.

Muhteşem geçen gecenin sonunda açıklamalarda bulanan Başkan Mesut Üner; ‘’Göreve gelir gelmez az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Çatalcamız her alanda büyüyen ve gelişen tempoyla bölgemizin parlayan yıldızı oldu. Başarıyı her zaman bir ekip işi yansıması olarak gördüm. Bu akşamda Çatalcamıza adeta altın çağını yaşatan çalışma arkadaşlarımla unutulmaz bir akşam yaşadık. Gecede gördüğüm birlik, beraberlik ve dayanışma ilçemize hizmet yolunda bizlere güç verdi. Çalışma arkadaşlarımla daha nice projeleri Çatalcamıza kazandıracağız. Tüm ekip arkadaşlarıma tekrar yürekten teşekkür ediyor, Çatalcamıza hizmet yolunda çalışmalarında başarılar dilerim.’’ dedi.

