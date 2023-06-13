Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Göynücek Köyü Birlik ve Dayanışma Günü etkinliğine katıldı.

Başkan Bakkalcıoğlu beraberindeki Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte Göynücekliler Derneği tarafından köy meydanında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte vatandaşları selamlayarak onlarla sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, bu tür etkinliklerin geleneklerin yaşatılması, birlik ve beraberliğin arttırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu kendilerini misafir eden Göynücek Köyü Muhtarı Beytullah Gül’e, Dernek Başkanı Şenol Bahçe’ye ve tüm Göynüceklilere teşekkür etti.