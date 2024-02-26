Birlikte alkol içtiği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 38 yaşındaki Yaşar Çınar, birlikte alkol içtiği arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çınar (38) ile birlikte alkol içtiği arkadaşı B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar’ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.