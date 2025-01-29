Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Selimpaşaspor’un takım yemeğine katıldı. Takım yemeğinde, Selimpaşaspor Kulüp Başkanı Nursal Bilir, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular ile bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, takımın başarısını kutlayarak, gelecek sezonda da başarılar diledi.

Selimpaşaspor’un elde ettiği başarının önemine vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Selimpaşaspor ile Güzelce Spor arasındaki sezonun son maçını tribünlerden takip ederek, Selimpaşaspor’un şampiyonluğunu kutlamıştık. Bugün de burada bu büyük başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Selimpaşaspor’un her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İlçemizi gururlandıran şampiyonluklar yaşamaya devam edeceğimize inanıyorum. Birlikte nice zaferlere!”

