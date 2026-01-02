'Birlikten Doğan Umut'ta İl Birinciliği Gümüşyaka'dan

Genç AR-GE projesi ile Türk Kızılayı iş birliğinde gerçekleştirilen “Birlikten Doğan Umut” temalı şiir yarışmasında il birinciliğini elde eden Gümüşyaka Ortaokulu öğrencisi Beren Gültekin, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ı makamlarında ziyaret etti.

Başarıya Tebrik ve Takdir

Ziyarette Kaymakam Tolga Toğan, öğrencinin elde ettiği derecenin eğitim camiası adına gurur verici olduğunu vurgulayarak Beren Gültekin’i üstün başarısından dolayı tebrik etti. Kaymakam Toğan, başarılı öğrenciye günün anısına hediyesini takdim etti.

Eğitimde Motivasyon Vurgusu

İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ise öğrencilerin akademik ve sanatsal alanlardaki başarılarının desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin gençlerin yeteneklerini ortaya koymada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.