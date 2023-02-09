Birlikten güç doğdu, İzmir yardıma koştu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem felaketinin ardından İzmir Valiliğinin koordinasyonunda tek yürek olan İzmirli 20 oda, borsa ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesi, afet bölgesine yardım için 48 saatte 16 milyon 88 bin Türk Lirası nakdi bağış topladı. Binlerce ayni yardım deprem bölgesine sevk edildi, 351 kişilik gönüllü yardım ekibi arama kurtarma çalışmalarına katıldı, 10 ilde mahsur kalan depremzedeler, otobüslerle İzmir’e getirilmek üzere yola çıkarıldı.

İzmir tek yürek

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, il sınırı içerisinde bulunan organize sanayi bölgeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyası hız kesmeden devam ediyor.

Kısa sürede seferber olundu

36 kurumun iş birliğinde 6 Şubat Pazartesi günü başlayan kampanya kapsamında şu ana kadar 16 milyon 88 bin Türk Lirası nakdi bağış toplandı. Monttan ısıtıcıya, battaniyeden uyku tulumuna yüzlerce yardım malzemesi afet bölgesine ulaştı. 104 kişilik gönüllü yardım ekibi Gaziantep Nurdağı’na, 100 kişilik yardım ekibi Hatay, Kahramanmaraş ve İskenderun’a, 147 kişi Adıyaman’a gönderildi. Depremden etkilenen Adıyaman, Antakya, Diyarbakır, Elbistan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa’ya ulaşan yardım araçları, malzemeleri teslim ettikten sonra bu illerdeki depremzedeleri İzmir’e getirmek üzere yola çıktı.

Ayni ve nakdi yardım yağdı

Kampanya kapsamında şu ana kadar toplanan ayni yardımlar: 21 adet iş makinesi, 10 kamyon, 1 şoförlü tır, jeneratör, kafa lambası, projektör, kaynak makineleri, mazot, benzin, battaniye, elektrikli ısıtıcı, bebek bezi, yorgan, yastık, ayakkabı, çorap, hijyen malzemeleri, giyim, eldiven, bere, konserve yiyecekler, muhtelif gıda malzemeleri, su ve benzeri.

Nakdi yardımlarla şu ana kadar alınan malzemeler: 1000 adet özel termal uyku tulumu, 2 ton et kavurma, 60 bin adet konserve, 3 bin adet tek kişilik battaniye, 1000 adet çocuk montu, 1000 çift çocuk ayakkabısı, 5 bin adet çocuk çorap, 5 bin adet bay-bayan çorap, 3 bin adet bere, 170 adet ısıtıcı, 40 bin 500 adet meyve suyu, 90 adet çadır, 90 adet soba, 350 adet çocuk termal içlik, bin 350 termal içlik, 298 elektrikli ısıtıcı.

Öte yandan, yapılan nakdi yardımlarla alınan ihtiyaç malzemeleri bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.

Ayni yardımlar Fuar İzmir’de toplanmaya devam ediyor

İzmir Valiliği koordinasyonunda yürütülen “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyası çerçevesinde, ayni yardımda (malzeme yardımı) bulunmak isteyen vatandaşlar, desteklerini Gaziemir, Fuar İzmir A Holü’ne iletebilecek. Ayni yardımlara (malzeme yardımı) ait kutu ve kolilerin üzerine içeriğinin ne olduğuna ilişkin bilgilerin okunaklı olarak yazılması gerekecek.

Nakdi yardımlar için hesap numaraları

“İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyası kapsamında nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlar, aşağıda belirtilen banka ve hesap numaralarını kullanabilecek.

Hesap Adı: İzmir Yardıma Koşuyor

T. İş Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR15 0006 4000 0013 4003 4098 31, Vakıflar Bankası (TL) Kordon Şubesi (440) TR77 0001 5001 5800 7319 5680 19, Halkbank (TL) - İzmir Şubesi (430) - TR17 0001 2009 4300 0016 3412 78, Ziraat Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR88 0001 0001 3797 6802 7550 01, Ziraat Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR88 0001 0001 3797 6802 7550 01, Ziraat Bankası (TL) - İzmir Şubesi (3400) - TR88 0001 0001 3797 6802 7550 01