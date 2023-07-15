Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan, İzmir'de kulakların pasını silecek

Türkiye’nin muhteşem sesleri Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan, 18 Temmuz’da İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sevenleriyle buluşacak.

Türk müziğinin önemli seslerinden Birsen Tezer ve Hüsnü Arkan, 18 Temmuz saat 20.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası’nda müzikseverlerle bir araya geliyor. Sanatçıların sahne performansı, İzmirli dinleyicileri müzikal yolculuğa çıkartacak. İlk önce sahneye çıkacak olan Hüsnü Arkan, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Hüsnü Arkan konseri sonrasında 21.30’da sahne alacak olan Birsen Tezer ise muhteşem ses ve yorumuyla, kulakların pasını silecek. “Aşk Bu Değil" isimli şarkısıyla dünyaca ünlü sanatçılarla birlikte "Babylon Bar Vol:2" albümünde yer alan Birsen Tezer, en güzel şarkılarını İzmirliler için seslendirecek. Konserin biletleri Biletinal’da satışa sunuldu.