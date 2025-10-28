Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 100'üncü kemik iliği nakli gerçekleştirildi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi, 100’üncü başarılı kemik iliği naklini gerçekleştirdi. İlk yılında en fazla nakil yapılan merkezlerden biri olan Biruni, bu başarıyı hastane ekibi ve hastalarla kutladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi, faaliyete geçtiği ilk yıl içerisinde gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Bu önemli başarı dolayısıyla hastane yönetimi tarafından bir kutlama töreni düzenlendi.

"Hocalarımız bilime katkıda bulunuyor"

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, törende yaptığı konuşmada ekibi tebrik ederek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Rektör Yüksel, "Hocalarımı, ekibimi kutluyorum; sağ olsunlar, canla başla çalışıyorlar. Gönlünüz rahat olsun, burası bir üniversite hastanesi. Özel hastaneden farkı hoca farkıdır. Hocalar literatür yazıyor, dünya bilimine katkıda bulunuyor. Bu nedenle bilimselcilik dediğinizde üniversite hastanesi akla gelir" dedi.

"Binlere, beş binlere ulaşacağız"

Rektör Yüksel, konuşmasının devamında, "Bu başarıda büyük bir emek ve çaba var. Önemli olan insana dokunmak, hastanecilik bir ticarethane değil; yürüyemeyeni yürütmek, yoğun bakımdaki birini ayağa kaldırmaktır. Arkalarında büyük bir ordu var, onlara teşekkür ediyorum. Bu sayılar bizim için yetmez, binlere, beş binlere ulaşacağız" dedi.

"10’uncu yılda gurur tablosu"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, 10 yıllık Biruni Hastanesi yolculuğunda bu başarının gurur verici olduğunu söyledi. Kilerci Ulusal, "Bu büyük bir ekip işi. İyi ki böyle hocalarım ve tüm arkadaşlarım var. Görünmeyen büyük bir ekip de arka tarafta bu hizmete katkı sağlıyor. 10 yıl önce bu yolculuğa çıkarken hep ‘Dokunmadığımız hasta kalmasın’ diyorduk. 100 sayısı çok sevindirici ama en büyük dileğimiz, tüm hastalarımıza şifayla dokunduğumuz günleri hep beraber görmek" dedi.

"Sıradan olanı değil, fark oluşturmayı hedefledik"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, iki yıl önce başladıkları yolculukta önemli bir aşamaya geldiklerini belirtti. Dr. Sert, "Biz buraya gelirken hayalimiz, sağlığa yeni bir sayfa açmak ve farklı işlerin yapıldığını görmekti. Şu an bu tabloyu görmek bizim için en büyük mutluluk. Sıradan olanı herkes yapıyor, önemli olan fark oluşturmak. Hastaların şifa bulduğunu görmek en büyük motivasyonumuz. Yolculuğumuz çok daha iyi bir şekilde devam edecek. Hemşirelerimizin emeği çok büyük" ifadelerini kullandı.

"İlk yılında en fazla nakil yapan merkeziz"

Nakil ünitesinin kısa sürede büyük bir ivme kazandığını ifade eden Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rafet Eren, "Daha bir yıllık bir yolculuktu. İlk etapta çok büyük zorluklar çektik. Ancak iyi bir ekibimiz var. Özellikle hemşire ekibime teşekkür etmek istiyorum. Mesailerinin ötesinde çalışarak inanılmaz bir özveri gösterdiler. Hafta sonları dahi gelerek bu başarıya imza attılar. Şu an İstanbul’da en fazla nakil yapan merkezlerden biriyiz" diye konuştu.

"Önceliğimiz hasta memnuniyeti"

Sayıların ötesinde hasta memnuniyetinin kendileri için en büyük öncelik olduğunu belirten Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Hakan Kaya, "Bizim için en önemli şey, hastalarımızın bize güvenmesi ve tedavi sürecinde mutlu olması. Bize geldiklerinde hayatlarını emanet ediyorlar. Ekip olarak onların tedavi sürecinde konforlu bir ortamda olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir merkeziz ama çok iyi bir merkeziz" dedi.

Etkinliğe katılan hastalar, tedavi sürecinde gösterilen ilgi ve destek için emeği geçen sağlık personeline teşekkür etti. Program, 100’üncü nakil için kesilen pasta ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Genel Müdür Serap Kilerci Ulusal, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi hekimleri Prof. Dr. Ali Hakan Kaya ve Prof. Dr. Rafet Eren, sağlık profesyonelleri ile nakil sürecini başarıyla tamamlayan hastalar katıldı.