Bisiklet etkinliği Bilecik'te yoğun ilgi gördü

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Bisikletliler Derneği iş birliğinde, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Ailemle Bisiklete Biniyorum" etkinliği, Bilecik Kent Ormanı’nda büyük bir katılımla gerçekleşti.

Etkinliğe katılan aileler, doğayla iç içe pedal çevirerek hem sağlıklı yaşamın hem de ailece vakit geçirmenin keyfini çıkardı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, aile bireylerinin birlikte hareket etmesinin önemine ve toplumda aile kavramının güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada 2025’in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin, aile bağlarının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bugün burada ailelerimizle birlikte hem spor yaptık hem de farkındalık oluşturduk. Aile olmak, birlikte zaman geçirmek, birlikte güçlenmek demektir. Bu tür etkinliklerle ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.