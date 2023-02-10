Bisiklet için kumbaralarında biriktikleri paraları depremzedelere bağışladılar

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından Mardin Valiliği koordinesinde yürütülen yardım seferberliğine 7’den 70’e tüm hayırseverler destek olurken Kızıltepe ilçesinde 6 ve 4 yaşlarındaki iki kardeş bisiklet için kumbaralarında biriktikleri harçlıkları ve sevdikleri oyuncukları yardım toplama merkezine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için valilik koordinesinde Mardin’de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşlar yardım seferberliğinde tek yürek oldu. Toplanan giysi, battaniye, çocuk bezi, ısıtıcı, mont, atkı, bere, çorap, mont, yorgan, kuru gıda ve hijyen malzemeleri depremden etkilenen illerde sevk edilirken Kızıltepe ilçesinde anaokul öğrencisi 6 yaşındaki Azra Yaprak ve kardeşi 4 yaşındaki Ali Yaprak bisiklet için kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını bağışlarken en sevdikleri oyuncakları da poşete koyduktan sonra Kızıltepe İlçe Otogarındaki yardım toplama merkezine teslim etmesi görenleri duygulandırdı.