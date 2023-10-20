Bisikleti çalan hırsızlar kameraya yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlar kameraya yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlar kameraya yansıdı.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde meydana geldi. Ayhan Y. işyerinin önüne bisikletini park edip çalışmaya başladı. Yolda yürüyen 2 şahıs, park halindeki bisikleti rahat hareketlerle alıp binerek kayıplara karıştılar. Bisikletini yerinde bulamayan sahibi, güvenlik kameraları inceleyince çalındığını gördü.