Bisikleti çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlar kameraya yansıdı.

Bisikleti çalan hırsızlar kameraya yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki bisikleti çalan hırsızlar kameraya yansıdı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde meydana geldi. Ayhan Y. işyerinin önüne bisikletini park edip çalışmaya başladı. Yolda yürüyen 2 şahıs, park halindeki bisikleti rahat hareketlerle alıp binerek kayıplara karıştılar. Bisikletini yerinde bulamayan sahibi, güvenlik kameraları inceleyince çalındığını gördü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman