Bisikletli çocuk aracın altında kaldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada bisikletli çocuk otomobilin altında kaldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 56. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; K.Ö. sevk ve idaresindeki 16 JHZ 93 plakalı otomobil, A.A. adlı çocuğun kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çocuk bisikletiyle otomobilin altına girerek sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobilin altından çıkarılarak sedyeyle ambulansa taşındı. Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü K.Ö. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.