Bisikletli hırsız kamerada

Bursa'da bisikletli bir şüpheli gördüğü açık kamyonetin kasasından çaldığı malzemelerle kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletli hırsız kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da bisikletli bir şüpheli gördüğü açık kamyonetin kasasından çaldığı malzemelerle kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Liman sokak üzerinde bisikletiyle ilerleyen şüpheli kişi, açık kasa kamyonetin arkasındaki malzemeleri gözüne kestirdi. Etrafı kolaçan eden şüpheli etrafta kimsenin olmadığını anlayınca kamyonetin kasasından malzemeleri aldı. Malzemeleri bisikletiyle çalan bisikletli hırsız kayıplara karışırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı