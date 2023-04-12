Bisikletli kadın ölümden döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 16 SZG 04 plakalı hafif ticari araç, önüne çıkan Gadır E.(35) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.