Bisikletliler seslerini duyurmak için Anıtpark'ta toplandı

İstanbul’da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün için Ankara Anıtpark’ta toplanan bisikletliler, kazalarda kaybettikleri tüm arkadaşlarını anarak davaların takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Ankara’da Bisikletli Yaşam Platformu üyeleri “Bisikletime Çarparsan Ölürüm” etiketiyle Anıtpark’ta bir araya geldi. Dün sabah İstanbul’da araba çarpası sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün için toplanan yaklaşık 100 bisikletli, ortak basın açıklaması yaptı. Kazalar sonucu hayatını kaybeden tüm arkadaşları adına toplandıklarını dile getiren grup, davaların takipçisi olacaklarını söyledi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Linda Nihan, “Ülkemizde son yıllarda gerek spor gerekse ulaşım maksadıyla bisiklet kullanımının arttığı ve bisikletin yerinin vazgeçilmez olduğu görülmektedir. Fakat bisiklet ulaşımda hak ettiği yeri bulamamıştır. Yönetmelikler ve mevzuatlar yeterli değildir. TBMM’de defaten gündeme gelmesine rağmen bisikletlilerin motorlu taşıt sürücülerinden kaynaklı yaşamdan koparılmasının önüne geçilememektedir. Her yıl yüzlerce bisikletli dostumuzu kural tanımaz, alkollü, emniyet şeridi ve hız sınırı kurallarını ihlal eden canilere kurban veriyoruz ve ‘artık yeter’ diyoruz” dedi.

“Tüm kaybettiklerimizin hatıralarını yaşatırken davalarının takipçisi olacağız”

Son iki yılda hayatını kaybeden bisikletli sayısının 350’yi geçtiğini belirten Nihan, “Türkiye’de her hafta 2 kişi bisikletliyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir. Dün sabah İstanbul Bostancı’da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir. ’Kaza değil cinayet’ olarak gördüğümüz bisiklet kullanıcılarının ölümleri ile sonuçlanan çarpışma davalarının da ’bilinçli taksirle açılmasını’ talep ediyoruz. Türkiye’de sayısı 100’ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak konunun takipçisi olacağımızı ve Umut, Zeynep, Aşkım, Batuhan, Kemal Özer, Doğanay ve tüm kaybettiklerimizin hatıralarını yaşatırken davalarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadelerini kullandı.