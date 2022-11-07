Bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı, evin bahçesine devrildi: 3 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 Kara yolunda bisikletliye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak evin bahçesine devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

D-100 Kara yolu Kızılcıkorman mevkii Hendek istikametinde meydana gelen kazada, A.O.A. idaresindeki 54 AFJ 201 BMW marka otomobil, bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, evin bahçesine devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, H.A., M.A., A.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.