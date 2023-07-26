Bisikletseverler bu festivalde buluşup doğanın tadını çıkardı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde gerçekleştirilen ve 3 gün süre bisiklet festivaline katılan doğaseverler 160 kilometre pedal çevirerek, ilçenin doğal güzellikleriyle tanıştı.

Kocaali Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 3 gün süren Kocaali Bisiklet Festivali yurt içi ve yurt dışından gelen 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 160 kilometrelik rotanın ilk gününde bisiklet tutkunları, Türkiye’nin tek parça halinde en büyük longozu olan Acarlar Longozu’nu ziyaret ederek, burada yetkili kişilerden bilgi aldı. Festivalin ikinci gün rotası ise Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tekne turu oldu. Festival katılımcıları, Akçakoca’nın tarihi ve turistik öneme sahip güzelliklerini bisikletleriyle keşfetti. Festivalin son gününde ise katılımcılar Kocaali ilçesindeki Maden Deresi’ne pedal çevirdi. Yaklaşık 3 saatlik doğa yürüyüşü sonrasında bölgeye ulaşan ekip, unutulmayacak bir gün yaşama fırsatı buldu. Kocaali Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Doğanay ise gerçekleşen festivalin ilçe tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

“Türkiye’de hemen hemen bütün festival bisiklet festivallerine gidiyorum”

Festivale Aydın’dan katılan Rahmi Söyleyici, "Organizasyonun amacı bisiklet sporunu bulunduğumuz, gittiğimiz festival illerinde herkese tanıtmak, onlara özendirmek ve kaynaşmak, dostluğu devam ettirmek. Türkiye’de hemen hemen bütün festival bisiklet festivallerine gidiyorum" dedi.

“Güzel bir kültür gezisi oldu”

Eskişehir’den katılan Semra Özenli, "Kocaali’yi merak ediyorduk. Güzel bir kültür gezisi oldu. Aynı zamanda diğer arkadaşlarla bir arada olmak da çok güzeldi. Çok güzeldi" diye konuştu.

Sema Özdemir ise, "Amacımız yeni arkadaşlar edinmek, yeni ilçeler görmek. Bu ilçeleri gittiğimiz her yerde tanıtmak. Bu çok güzel bir organizasyon, arkadaşların emeği çok fazla. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Festivale Balıkesir’den katılan 63 yaşındaki Aynur Kaynak da, "63 yaşında bütün rotaları bisikletten inmeden pedalladım ve burada olmaktan çok mutluyum. Rampalar çok güzeldi, tam bizlikti. Herkes buradaydı. Çok mutlu ayrılıyorum. Hizmet edenlere teşekkür ediyorum. Bir dahaki seneye görüşmek üzere inşallah. Longoz çok güzel. Nilüfer çiçekleri vardı, sakin, sessizdi. Kuş sessizliği vardı. Mutlu ayrıldık" ifadelerini kullandı.