Bisikletten düştü, hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bisikletten düşen bir kişi hastanelik oldu.

Bisikletten düştü, hastanelik oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bisikletten düşen bir kişi hastanelik oldu.

Kaza, akşam saat 20.20 sıralarında Muratlı’nın Aydınköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikletiyle seyir halindeki M.K. (63) henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde düşerek boynundan yaralandı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından boyun kırıklığı şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.